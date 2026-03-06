Der DAX dürfte am letzten Handelstag einer turbulenten Woche zwar leicht im Plus, aber erneut unter der 24 000er-Marke eröffnen.

Die Entwicklungen im Nahen Osten überschatten vorerst weiterhin viele andere wesentliche Marktthemen und lenken den Fokus der Anleger besonders auf die Energiepreise. Die Straße von Hormus bleibt gesperrt und der internationale Öltransport ist zum Erliegen gekommen. Das strahlt auf die Rohölpreise ab und lässt die Ölsorte Brent auf über 85 Dollar steigen. Waren die Investoren bis jetzt noch besonnen, könnte dieses Preisniveau langsam unangenehm werden.



Sollte sich der Ölpreis über mehrere Wochen oder gar Monate über 85 Dollar festsetzen, hätte dies gravierende Auswirkungen sowohl auf die Inflation als auch auf die globale konjunkturelle Entwicklung. Vor dem Wochenende mit potenziellen Verschärfungen des Konflikts im Nahen Osten werden die Investoren vorsichtig agieren und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.



Heute stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie, das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und am Nachmittag die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA auf der Agenda. Zudem werden die Einzelhandelsumsätze Auskunft über das Konsumverhalten geben. Die Quartalszahlen der Lufthansa liegen über den Erwartungen der Investoren und heben die Aktie zum Handelsstart in die Gewinnzone. Insbesondere die Dividendenanhebung und der Geschäftsausblick kamen gut an.



Der DAX dürfte sich heute aus technischer Sicht in der Handelsspanne zwischen 23 800 und 24 200 Punkten bewegen.