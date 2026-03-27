Der DAX wird zur Handelseröffnung leicht über dem Vortagesschluss bei rund 22 640 Punkten erwartet.



Die Investoren rund um den Globus reagieren zunächst einmal erleichtert auf die erneute Verlängerung des Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Trump. Damit lebt zwar einerseits die Hoffnung weiter, dass sich der Konflikt im Nahen Osten doch noch mit diplomatischen Mitteln lösen lässt. Andererseits bleibt viel Skepsis darüber, dass die laufenden Verhandlungen wegen der sehr unterschiedlichen Positionen und harten Forderungen beider Seiten zeitnah zu einer Lösung führen können.

An den Handelsplätzen in Asien überwog heute zumindest der Optimismus und die Aktienkurse stiegen. Im Ölpreis dagegen spiegelt sich die Vorsicht wider, weshalb auch der DAX zum heutigen Handelsstart nur einen kleinen Freudensprung über die Nachricht aus dem Weißen Haus machen dürfte. Öl der Sorte Brent kostet weiter über 100 Dollar das Fass, hier war so gut wie gar keine Reaktion auf die Fristverlängerung zu sehen.



Es bleibt dabei: Die Investoren werden weiter von den Nachrichten aus der Kriegsregion vor sich her gejagt. Vor dem Wochenende dürfte sich die Kauflaune in deutschen Aktien in Grenzen halten. Die heutige Tagesagenda ist stark ausgedünnt und lediglich die Erhebung zum Konsumklima der Uni Michigan in den USA dürfte auf Interesse stoßen.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 22 500 und 22 900 Punkten bewegen.