Der Terminkalender im erst zwei Tage alten Handelsmonat Oktober wäre heute schon prall gefüllt mit dem Arbeitsmarktdaten und Industrieaufträgen aus den USA und die Volatilität hätte ohnehin hoch sein können aber für zusätzliche Unruhe sorgt heute Morgen die COVID-19-Infektion des US-Präsidenten und der First Lady. Das wirft an dieser Stelle viele offene Fragen auf und jeder versucht im Moment die Folgen dieser Nachricht in dieser heiklen Phase des Wahlkampfs abzuschätzen.

Eine Folge könnte sein, dass US-Präsident Trump das zweite TV-Duell mit seinem Herausforderer auf das Präsidentenamt Joe Biden am 15. Oktober verpassen würde. Eine weitere Folge könnte sein, dass es die Verhandlungen um das Konjunkturpaket verzögern wird. Das Repräsentantenhaus hat gestern mit 214-207 Stimmen für das 2,2 Billionen USD schwere Konjunkturpaket gestimmt aber es ist unwahrscheinlich, dass die Republikaner im Senat dieser Höhe der Neuverschuldung zustimmen werden, da ihnen das zu viel ist. Sie wollen 600 Milliarden USD weniger einsetzen. Die Demokraten wollen 600 Dollar pro Woche an Arbeitslosengeld, die Republikaner nur 400 Dollar. Außerdem sollen den Fluglinien des Landes, die in dieser Woche mit Zehntausenden Entlassungen drohten, zusätzliche Hilfen zur Begleichung ihrer Lohnkosten in Höhe von 25 Milliarden USD zugehen. Es geht auch immer noch um offene Fragen, darunter auch jene, ob es ein Insolvenzgeld für Unternehmen geben soll innerhalb des Pakets oder nicht.

Dieses Insolvenzgeld wurde in Deutschland für 2021 auf 1,6 Milliarden Euro erhöht. In diesem Jahr waren nur 950 Millionen Euro eingeplant. Offenbar bildet die Bundesarbeitsagentur gerade 250 neue Mitarbeiter aus, um sich auf eine Pleitewelle vorzubereiten. Das Haus bereite sich "auf den Ernstfall vor", sagte Scheele zu "Bild".

Womit wir es heute Morgen zu tun haben ist ein großer Schwung an Unsicherheit und wenn die Börsen eines nicht leiden können dann ist es Unsicherheit.

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD. Hier erhalten Sie einführende Grundlagen zu den gezeigten 123-Mustern.

Germany 30 Cash CFD: Charttechnischer Tagesausblick

Der Index CFD reaktiviert heute Morgen unter 12748 Punkten ein 123-Top. Ein Rutsch auf 12306 Punkte ist jetzt möglich. Eine Entschärfung der Situation wäre über 12748 Punkten möglich.

Germany 30 Vierstundenchart: Die überzeugten Käufer streiken

Im Vierstundenkerzenintervall ist ein 123-Top unter 12904 Punkten aktiv. Dieses größere, im Verlauf der letzten Handelstagen nicht in Frag gestellte 123-Top ist nun durch ein kleines 123-Top bestätigt worden. Dieses kleinere Top ist mit dem Vierstundenschlusskurs unter 12736 Punkten aktiviert worden. Unter 12736 droht ein Rutsch auf 12559 Punkte und in Folge 12346 Punkte. Ein Anstieg über 12736 Punkte könnte die charttechnische Lage entspannen.

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

12559 + 12346

sowie diese möglichen Widerstände:

12736 + 12904

