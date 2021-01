DAX Kurs: Durchbruch über 14000 kurz bevor?

Der DAX hadert mit dem Sprung über den Kurs von 14.000 Punkten und viele Anleger stellen sich aktuell die Frage, ob die Rekordjagd aus dem Dezember fortgesetzt werden kann. Es werden in dem einen oder anderen DAX Forum viele Prognosen aufgestellt aber ihnen ist in den meisten Fällen gemein, dass sie optimistisch sind - vielleicht zu optimistisch, denn aus antizyklischer Sicht lauern die größten Chancen oft abseits der ausgetretenen Pfade.

Wer bewegt den DAX?

Der Kurs des DAX wird täglich von tausenden Meinungen und Positionen und mindest ebenso vielen Anlage- und Trading-Strategien bewegt. Seit Monaten häufen sich die Hinweise darauf, dass die großen, kapitalstarken Investoren ihre Aktien verkaufen und mehrheitlich private Investoren den DAX nach oben bewegen. So stieg der Anteil der Verkäufe von so genannten Insidern - dazu zählen etwa Vorstände und Direktoren börsennotierter Unternehmen - auf einen Rekord. In den ersten beiden Wochen des Jahres 2021 haben laut Bloomberg insgesamt 1000 Insider Aktien verkauft und nur 128 Insider welche ihrer eigenen Unternehmen gekauft. Das ist das höchste Verhältnis zwischen Verkäufen zu Käufen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1988. Wissen die Manager der Firmen, dass ihre Börsenbewertung mittlerweile fair ist und ein unmittelbarer Anstieg sich nicht mehr lohnt?

Warum steigt der DAX?

Der DAX hat am 8. Januar bei knapp über 14100 Punkten ein neues Allzeithoch erklommen. Die Frage stellt sich also, warum Anleger den DAX auch im neuen Jahr kaufen. Dafür gibt es mehrere Hauptgründe, die eine positive Grundhaltung der Aktionäre auch im neuen Jahr 2021 schaffen. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit mittlerweile zwei zugelassenen Impfstoffe läuft und ein dritter Impfstoff könnte zugelassen werden. Außerdem haben sich die EU und Großbritannien quasi in letzter Sekunde auf ein Brexit-Abkommen geeinigt. Ein harter Brexit mit wirtschaftlichen Verwerfungen konnte also vermieden werden. Hinzu kommt, wie gestern auch Christine Lagarde auf der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank betonte, fiskalische Anreize durch die EU, die immer näher rücken. Die Industrieproduktion erholt sich außerdem weiter. Außerdem könnte auch in den USA ein neuer fiskalischer Anreiz gesetzt werden, zumal der neue Präsident der USA, Joe Biden in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit hält, was ihm das Durchsetzen eines fast zwei Billionen USD schweren Konjunkturpakets erleichtern könnte.

DAX Kurs heute wieder unter 14000 Punkten

Der DAX notiert aktuell wieder gut 200 Punkte unter der psychologisch viel beachteten Marke von 14000 Punkten, hat sich aber seit dem Crash wegen dem ersten Lockdown im Frühjahr wieder kräftig um 73% erholt. Kurzfristig wird die Stimmung belastet durch mögliche neue Reisebeschränkungen, die zur Eindämmung der Pandemie auf EU-Ebene beschlossen werden könnten. Sie könnten dazu führen, dass etwa die EZB und andere Institute ihre Wachstumserwartungen für die europäische Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 herabsetzen müssen. EZB-Chefin Lagarde sieht jetzt immer noch Abwärtsrisiken für den konjunkturellen Ausblick, die allerdings nachgelassen hätten.

DAX 30 Werte drücken auf den Kurs

Der DAX ist und bleibt ein zyklischer Index. Als zyklisch betrachtet man die von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sehr stark und oft auch frühzeitig betroffenen Unternehmen. Dazu zählen Banken, Autohersteller, deren Zulieferer oder die Chemiebranche - alles samt Werte aus dem DAX, die dort stark gewichtet sind. Die konjunkturelle Erholung schreitet voran, wird aber immer wieder durch neue Lockdown-Maßnahmen ausgebremst. Das schlägt sich auch im Chart des DAX nieder - der Aufwärtstrend ist nicht so stark wie etwa bei den Technologieaktien im Nasdaq 100 Index, der weitaus steiler ansteigt und im noch jungen Jahr 2021 schon fünfmal auf neue Rekordkurse geklettert ist.

Wohin geht der DAX?

Will man wissen wohin der DAX geht kann ein Blick auf die Charttechnik eine Hilfe sein. Börsentäglich beleuchten wir den bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD im YouTube-Livestream zwischen 9 und 10 Uhr. Wir laden Sie herzlich ein einmal reinzuschauen - lernen Sie mehr über das Verständnis der Märkte und was den Kurs im Germany 30 beeinflusst. Zur Vorbereitung können Sie sich mit den 123-Mustern beschäftigen, einer Analysemethode, die ihnen ermöglicht den Chart eines Marktes zu lesen wie ein Buch. Den Livestream können Sie hier starten.



