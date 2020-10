Womit wir es gestern zu tun hatten war ein umfassender Short Squeeze an der Nasdaq Technologiebörse in den USA. Die Vorfreude auf das Apple Event "Hi, Speed" und den heute beginnenden Rabatt-Tag "Prime Day" haben gestern bei einigen Anlegern die Sektkorken knallen lassen. Auch Elon Musk will das Momentum nutzen und will nächste Woche ein begrenztes Software-Update für autonomes Fahren seiner Fahrzeuge veröffentlichen.

Wasserstoffaktien und Titel aus dem erneuerbaren Energien-Sektor waren gestern an der Wall Street out, es wurde die alte Garde der FANG-Aktien gekauft. Apple, Amazon und andere US-Techs sind zuletzt nicht so stark gestiegen gewesen und wurden gestern von Anlegern gekauft.

Einer der Outperformer der letzten drei Wochen ist der Invesco Solar ETF, der seit 25. September um ein Drittel gestiegen ist. Apple sind mehr oder minder seitwärts gelaufen. Anleger rechnen also durchaus damit, dass mehr Geld in den Solarsektor fließen könnte, sollte Joe Biden die Wahl gewinnen. Das könnte auch die Silbernachfrage wecken, da Silber zur Solarzellenherstellung benötigt wird. Nur hat der Silberpreis noch nicht reagiert. Steht eine Aufhol-Rally beim Silber bevor?

Und Goldman Sachs hat sich Gedanken gemacht über einen Joe-Biden-Sieg und die möglichen Auswirkungen auf den Ölpreis. Der könnte steigen, weil Umweltschutzauflagen und eine strengere Regulierung des Fracking-Sektors zu einem Rückgang der dortigen Fördermengen führen könnte. Weniger Öl - höherer Preis - das ist die Logik hinter dem Call von Goldman Sachs, die damit rechnen, dass sich das auch positiv auf den Gaspreis auswirken könnte.

Es tut sich also was und die Wall Street bereitet sich auf eine blaue Welle an der Wall Street vor - einen Erdrutschsieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses und für das Amt des Präsidenten. Statt hoher und wachsender Volatilität haben wir sinkende Volatilität. Da das im Vorfeld anders erwartet wurde gab es gestern diese Aufwärtsdynamik. Short-Überhänge wurden wohl weiter eingedeckt.

Heutige Trading-Events

Um 9 Uhr findet wieder das Börsenbuffet statt, eine einstündige Livestream-Sendung auf YouTube, in der ich die Börseneröffnung in Frankfurt kommentieren werde! Den Livestream finden Sie auf CMC TV. Um 15:15 Uhr gibt Ihnen CMC-Markets-Analyst Konstantin Oldenburger ein Update auf CMC TV zum anstehenden Handel in New York.

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD. Hier erhalten Sie einführende Grundlagen zu den gezeigten 123-Mustern.

Germany 30 Cash CFD: Charttechnischer Tagesausblick

Der Index CFD springt über das Vorwochenhoch. 12748 Punkte sind zuvor gekauft worden. Damit entsteht ein bullischer Druckaufbau gegenüber einem ansonsten aktivierten 123-Top. Gleichzeitig steigt der Index über 12948 Punkte und aktiviert damit ein prozyklisches Trendfortsetzungsmuster. Darüber sind 13325 Punkte denkbar, darunter könnte ein erneuter Test von 12748 Punkten stattfinden.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Germany 30 Vierstundenchart: Die überzeugten Käufer streiken

Im Vierstundenkerzenintervall ist ein Trendaufbau aufwärts zu beobachten. Die charttechnische Lage ist hier im Sinne des neu gebildeten 123-Trendfortsetzungsmusters wie oben im Tageschart zu sehen, nur dass untergeordnet auf Vierstundenschlusskursbasis die Marke von 12904 Punkten nicht mehr unterschritten werden sollte, um eine bärische Wellenüberlagerung durch eine Reaktivierung des alten, aus dem Anfang September stammenden 123-Tops zu vermeiden.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

12904 + 12748

sowie diese möglichen Widerstände:

13000 + 13128 + 13325

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Index-CFDs, wie den Germany 30, US 30, US NDAQ 100 und US SPX 500.

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



