Die Aktienbesitzer lassen sich nach zwei starken aneinanderfolgenden Quartalen mit satten Kurszuwächsen nicht aus der Ruhe bringen. Unkenrufe jener, die im März einen weiteren Crash vorhergesehen haben, werden von der tatsächlichen Kursentwicklung Lügen gestraft. Warnungen, die damals nicht funktioniert haben, werden auch jetzt ignoriert. Die Anleger haben sich für eine moderate Korrektur der Kurse im Vorfeld des Wahlkampfes im Verlauf des Septembers abgesichert. Wahrscheinlich aus diesem Grund führen fallende Kurse an einzelnen Tagen nicht zu Folgeverkäufen. Vielmehr werden Positionen nach solchen Tagen vergrößert.

DAX Kurs profitiert von überzeugten Käufern

Das ist der Effekt der Fed, die unlimitiert Anleihen kaufen möchte und sich selbst auch dann nicht über steigende Zinsen Sorgen machen würde, wenn die Inflation kräftig steigen würde. Das Fallenlassen der 2%-Ausrichtung des Inflationsziels wurde von der Fed vorgemacht und offenbar wird die EZB es ihrerseits umsetzen - auch weil sie es umsetzen muss, um den Euro zum Schutz der Exportwirtschaft nicht zu stark gegenüber dem US-Dollar aufwerten zu lassen.

Viele denken sich einfach: Wenn die Regierungen, die zuvor nicht genug sparen konnten, jetzt plötzlich mit Billionensummen um sich werfen, dann muss ich am Aktienmarkt dabei sein. Und bis jetzt geht diese Rechnung auf. Die Wirtschaft und die Unternehmen haben sich im Jahresverlauf anpassungsfähig gezeigt und stellen sich mehr oder minder gut auf die neue Situation ein. Das bedeutet bei den einen Unternehmen massive Neuanstellungen, weil sie profitieren, andere müssen entlassen. Insofern ist das alles nichts Neues und das gilt auch für die Kurse an den Börsen.

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD. Hier erhalten Sie einführende Grundlagen zu den gezeigten 123-Mustern.

Germany 30 Cash CFD: Charttechnischer Tagesausblick

Der Index CFD aktiviert ein 123-Top, das unter 12748 Punkten reaktiviert wäre. Das ist nicht der Fall. Solange an dieser Stelle überzeugte Käufer einsteigen ist ein bullischer Druckaufbau in Richtung der Wochenhochs und des Punktes 2 bei 13339 möglich. Darunter droht ein erneuter Rutsch auf 12306.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Germany 30 Vierstundenchart: Die überzeugten Käufer streiken

Im Vierstundenkerzenintervall ist ein 123-Top unter 12904 Punkten aktiv. Erst der Anstieg darüber könnte bullische Ambitionen ermöglichen. Der Test dieses Widerstands ist bislang nicht bärisch verlaufen. 12736 Punkten konnten verteidigt werden. Damit entstand kein kleines 123-Top, um das größere Top zu bestätigen. Wie im Tageschart ist bei Vermeiden eines Schlusskurses darunter ein bullischer Druckaufbau in Richtung 12904 Punkte möglich. Unter 12736 droht ein Rutsch auf 12559 Punkte.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

12736 + 12559

sowie diese möglichen Widerstände:

12904 + 13128

