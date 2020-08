Dax Index – Zu steil gestiegen

Der Dax stieg gestern in der Spitze bis auf über 13.313 Punkte und markierte damit den höchsten Stand seit Februar dieses Jahrs. Ob die Corona-Krise auf dem Börsenparkett hinter sich gelassen wurde bleibt jedoch abzuwarten. Gewinnmitnahmen am Nachmittag ließen den Dax nicht am Tageshochpunkt schließen aber dennoch mit einem Plus von 0,96 % bei 13.171,83 Punkten. Nun rückt selbst das Allzeithoch schon wieder in Blickweite. Weitere Fortschritte bei der Corona-Impfstoffforschung würden hierbei sicherlich helfen.

Dax Kurs

Vorbörslich deuten die Indikationen zunächst auf eine schwächere Eröffnung hin. Die positiven Nachrichten gestern aus Brüssel müssen zunächst weiter verdaut werden.

Währenddessen scheint nun auch US-Präsident Trump einzulenken und empfiehlt nun allen Amerikanern einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die explodierenden Zahlen von Corona-Infektionen sollen dadurch nun bekämpft werden.

Auf Unternehmensseite richtet sich heute der Fokus auf den Softwareriesen Microsoft und den US-Autobauer Tesla. Schaffen es die beiden Überflieger mit ihren Quartalszahlen, die sehr gute Aktien-Performance der letzten Wochen zu bestätigen?

Im gestrigen Handel erreichte der Germany 30 die 1,27 % Extension der Juni-Korrektur bei 13.300 Punkten. Mit einem Tageshoch bei 13.317 Punkten wurde diese Marke abgearbeitet. Ob das Allzeithoch bzw. das Hoch aus dem Jahr 2018 bei 13.600 Punkten noch erreicht werden, muss derzeit noch abgewartet werden. Die gestern einsetzenden Gewinnmitnahmen, hätten heute und morgen die Chance sich weiter auszudehnen und den vorherigen Widerstandsbereich bei 12.933 und 13.000 Punkten nun von oben zu testen. Bei 13.002 Punkten verläuft ebenfalls das 61,8 % Retracement der Rally von 12.800 bis 13.317 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform 22.07.2020

