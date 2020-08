Dax-Index – Unermüdlich

Getragen von einem starken Wochenausklang an der Wall Street dürften heute die positiven Nachrichten am deutschen Aktienmarkt die Stimmung heben.

Dax Kurs

Im Fokus der Börsen bleibt natürlich die Corona-Pandemie. Die Entwicklung der Neuinfektionszahlen ist kein gutes Zeichen und sollte weiter beobachtet werden. Ein zweiter Lockdown wäre für die Börsen keine guten Nachrichten und sollte, wenn möglich, verhindert werden.

Weiter werden heute die Änderungen aufgrund des Wirecard-Ausscheidens aus dem Dax aktiv. Die Aktien des Lieferdienstes Delivery Hero werden heute n den Dax aufgenommen, in den MDax kommt jetzt Aixtron, in den TecDax LPKF Laser und in den SDax Hornbach.

Germany 30 Index Chart

Am Freitag erreichte der Germany 30 Index das 76 % Retracement der Rally vom 07. Bis 12. August. Der Index arbeitet weiter an höheren Hochpunkten und höheren Tiefpunkten und hält den Aufwärtstrend intakt. Intraday ergibt sich heute ein Widerstandsbereich bei 12.933 und 13.047 Punkten. Grundsätzlich wäre ein Anstieg über 13.047 und 13.100 Punkte ein Ausbruch auf der Oberseite und könnte einen Anstieg in Richtung 13.313 Punkte bedeuten. Auf der Unterseite gilt es weiterhin das Tief vom 07. August bei 12.515 Punkte zu beachten, um den Aufwärtschub nicht zu gefährden. Unter 12.515 Punkte würde ein weiterer Abverkauf in Richtung 12.214 Punkten wahrscheinlicher werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Chart, 24.08.2020

