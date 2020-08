Dax Index – Rally geht weiter

Heute wurden Daten zum BIP in Deutschland veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft hat wegen der Corona-Krise einen beispiellosen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den Monaten April bis Juni jedoch nicht so stark geschrumpft wie bisher gedacht. Im Quartalsvergleich sei die Wirtschaftsleistung um 9,7 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung nach oben revidiert.

Dax Kurs

Bereits zum Jahresanfang war die deutsche Wirtschaftsleistung deutlich gesunken. Europas größte Volkswirtschaft steckt damit in einer tiefen Rezession. Den bisher stärksten Rückgang gegenüber einem Vorjahresquartal hatte es während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise mit minus 7,9 Prozent im zweiten Quartal 2009 gegeben. Da die verhängten Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft seit Mai gelockert wurden, gehen Volkswirte derzeit davon aus, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr anziehen wird.Positive Signale gab es auch von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.

Germany 30 Index Chart

Die Rally im Germany 30 Index kann sich heute Morgen zunächst fortsetzen. Mit einem Sprung über 13.200 Punkte befindet sich das Julihoch bei 13.311 Punkten in Reichweite. Intraday befindet sich zwischen 13.102 und 13.024 Punkten eine Unterstützungszone.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Chart, 25.08.20

