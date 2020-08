Dax Index - Kurze Schwäche als Chance?

Nach einem bisher sehr starken Börsenwoche folgte gestern eine kleine Abkühlung. Der Anlegerfokus richtet sich bereits auf das am Donnerstag beginnende, jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole, das wegen der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. Dabei könnte US-Notenbankchef Jerome Powell wichtige Änderungen oder Anpassungen im Zielkatalog (Dot-Plot) der Fed ankündigen.

Dax Kurs

Die steigenden Corona-Infektionen machen natürlich auch den Börsianern sorgen. Für gestern meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1.576 neue Corona-Infektionen. Am Dienstag waren es 1.278. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 236.429 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.280.

Germany 30 Index Chart

Nach einer festen Eröffnung und einem neuen Verlaufshoch bei 13.222 Punkten kam es gestern Nachmittag mit der Eröffnung des US-Marktes zu Gewinnmitnahmen. Mit dem Erreichen der 13.008 Punkte Marke ist nun ein wichtiger Unterstützungsbereich erreicht. Die Unterstützung ergibt sich aus dem Tiefpunkt von Montag und dem 38% Retracement bei 12.998 Punkten. Heute Morgen erfolgte bereits ein direkter Anstieg in den Intraday-Widerstand bei 13.105 Punkten. Diesen Bereich gilt es im weiteren Verlauf des Handelstages zu überwinden, um weiteres Momentum zu den gestrigen Hochpunkten bei 13.222 Punkten zu erzeugen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 5min-Chart, 26.08.20

