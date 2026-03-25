Der DAX dürfte heute zu einer Erholung ansetzen und über der Marke von 22.800 Punkten in den Handel starten.



Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran beruhigen zumindest vorerst die Gemüter der Anleger. Es soll einen 15-Punkte-Plan geben, der sich mit den Forderungen der USA an den Iran vor Beginn des Krieges deckt. Allerdings besteht der Iran ebenfalls auf Forderungen gegen die USA, wie die Zahlung von Reparationen zur Begleichung der Kriegsschäden in ihrem Land. Ob sich diese Verhandlungssituation in den verbleibenden Stunden des Ultimatums lösen lässt, ist die große Frage und wird den weiteren Trend am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen.

Die Aktienmärkte in Asien haben durchweg positiv auf die aktuelle Entwicklung reagiert und konnten im Plus schließen. Dem DAX dürfte ein Ölpreis wieder unter 100 US-Dollar zu einem positiven Handelsstart verhelfen. Vorbörslich liegen 39 von 40 Unternehmen im Plus. Um 10 Uhr steht der Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland auf der Agenda und am Nachmittag folgen die Importpreise aus den USA. Der Ifo-Index dürfte bereits den Krieg im Nahen Osten widerspiegeln. Die Importpreise aus den USA beziehen sich allerdings auf den Februar und haben dahingehend keinen wirklichen Informationsgehalt.



Aus technischer Sicht liegt die für heute erwartete Handelsspanne im DAX zwischen

22 650 und 23 000 Punkten.