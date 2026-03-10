Gestern noch rutschte der DAX unter die Marke von 23 000 Punkten, heute notiert er schon wieder eintausend Punkte höher. Die Anleger haben vorerst einen Haken an die Ölpreisentwicklung gemacht und sich heute wieder nach Kaufgelegenheiten bei deutschen Blue-Chips umgesehen.



In den Fokus rückte dadurch auch die Aktie von Volkswagen. Der Autobauer aus Wolfsburg hat sein Ergebnis für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Die Rückschau verlief im Rahmen der im Vorfeld sehr niedrigen Erwartungen und überraschte sogar leicht positiv bei der nicht so stark gekürzten Dividende. Überzeugen konnte in jedem Falle der Ausblick, der vielen Anlegern wieder Lust auf VW-Aktien gemacht hat.

Außerdem griffen Anleger heute bei Unternehmen mit intakten Investmentstorys zu. So profitierten die Aktien von Infineon und Siemens Energy von den erneut aufflackernden KI-Fantasien, während die Banken nicht zuletzt wegen der hohen Handelsvolumina an den Finanzmärkten gesucht waren.



Doch so richtig trauen die Anleger dem Braten im Nahen Osten nicht und dürften oberhalb des Kursniveaus von 24 000 Punkten im DAX weiter vorsichtig agieren. Zu viele Fragen über Fortgang oder Ende des Krieges bleiben unbeantwortet und damit ist auch stand jetzt nicht klar, welche weiteren Auswirkungen auf die Energiepreise bestehen. Damit sollte auch die heutige Erholung im DAX nicht als nachhaltig bewertet werden. Zeitnahe erneute Kursrückgänge sind mit jeder Tickermeldung über Raketen auf Ölraffinerien oder Tanker auf der Straße von Hormus potenziell möglich.