Dass der Online-Handel, den stationären Handel immer weiter zurück drängt, ist keine neue Erkenntnis mehr. Verbraucher geben ihr Geld immer öfter online aus. Darunter leiden viele stationäre Händler. Die Coronakrise setzte dieser Entwicklung sogar die Krone auf.

Amazon triumphiert während Corona

Aktuell ist ein Einkauf wahrlich kein Vergnügen. Die eigentliche Vorfreude auf die Weihnachtseinkäufe sind eher lästig geworden. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Einlasskontrollen und geschlossene Gastronomie (samt fehlender Weihnachtsmärkte) lassen weihnachtlichen Einkaufsbummel in der Vorweihnachtszeit verblassen. Auch in diesen Tagen ist der Online-Handel dominierend und viel bequemer. Alle Weihnachtsgeschenke einfach online bestellen und die Zustellung abwarten. Perfekt in der Corona-Zeit. Dass der boomende Online-Handel auch neue Probleme erzeugt ist dabei vielen Konsumenten gar nicht bewusst. Onlinekäufer schicken jede sechste Bestellung zurück – in der Regel gebührenfrei. Ob sich dieser Vorteil auf Dauer halten kann, muss abgewartet werden. Eine mögliche Steuer oder andere Gebühren könnte auch die E-Commerce-Händler treffen und würden die Online-Einkäufe weniger verlockend machen.

Amazon mit gutem Weihnachtsgeschäft

Amazon wird auch in der diesjährigen Weihnachts-Shoppingsaison neue Maßstäbe setzten. Die Pandemie befeuert die Geschäfte bei Amazon. Der Konzern schafft es weiterhin die Kunden mit seinen Angeboten zu überzeugen. Anleger, die auf ein starkes Weihnachtsgeschäft setzen haben, immer wieder die Amazon Aktie im Visier.

Nach Angaben Adobe Analyitcs ist die Shoppingsaison in den USA mit dem Black-Friday Event gut gestartet. Die Ausgaben am Thanksgiving Tag haben in den USA um 22 % auf 5,1 Milliarden Dollar zugelegt.

Alle erwarten, dass Amazon bis zum Rest des Jahres einen neuen Umsatzrekord aufstellt. Die Erwartungen sind dadurch sehr hoch. Eine Enttäuschung kann sich die Amazon Aktie dadurch nicht erlauben. Als weltweiter Marktführer im Online-Einzelhandel ist Amazon besser positioniert, um die Dynamik des E-Commerce aufzusaugen als jedes andere Unternehmen in den USA. Seine marktführenden Cloud-Dienste spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des anhaltenden Wachstums des Online-Handels und der Kommunikation. Online-Einzelhandelsunternehmen wie Pinterest und Adobe Systems verlassen sich bereits auf die Cloud-Computing-Dienste von Amazon, um die Zufriedenheit und das Engagement der Nutzer zu sichern. Eine dominante Position sowohl im E-Commerce als auch im Cloud-Computing gibt Amazon die Ressourcen und das Know-how, um zu expandieren und in den aufstrebenden Wachstumskategorien erfolgreich zu sein.

Wie könnte es mit der Amazon Aktie weitergehen?

Die Amazon Aktie konnte seit dem Coronatief am 16. März 2020 um 120 % zulegen. Wie die meisten Technologieaktien folgte im September eine wohlverdiente Korrektur. Vom Hochpunkt bei 3553 Dollar folgte ein Absturz bis 2869 Dollar. Eine fast 20 prozentige Korrektur. Die Erholung ließ nicht lange auf sich warten und erreichte in den vergangenen Handelstagen einen wichtigen Bereich von 3168 bis 3239 Dollar. Sollte die vorangegangene Korrektur abgeschlossen sein, könnte ein Anstieg über 3355 Dollar eine neue Rallyphase bis 3621 USD und 4066 Dollar einläuten. Unter dem Septembertief bei 2869 Dollar wä re die Korrektur noch nicht vorbei und ein weiterer Abverkauf in Richtung 2738 und 2570 Dollar müsste eingeplant werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4H-Chart, 30.11.20

