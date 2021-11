CureVac Aktie – Endlich auch mal gute Nachrichten

Die Aktien des Biotech-Unternehmens CureVac gaben gestern ein kleines Lebenszeichen von sich und stiegen deutlich an, nachdem eine wissenschaftliche Fachzeitschrift eine Studie veröffentlicht hatte, aus der hervorging, dass die Immunreaktion, die bei Affen durch den zweiten, in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline entwickelten Impfstoff Covid-19 ausgelöst wurde, mit der Immunreaktion vergleichbar war, die durch den Impfstoff Covid-19 von Pfizer ausgelöst wurde.

Gibt es wieder Hoffnung?

Diese ersten Daten zum neuen Impfstoff sind eine gute Nachricht für CureVac, das im vergangenen Monat seinen ersten Covid-19-Impfstoff, den es allein entwickelt hatte, nach einer Reihe von Enttäuschungen aufgeben musste. Der erste Impfstoff, bekannt als CVnCoV, erwies sich beim Schutz gegen Covid-19 jeglichen Schweregrads als nur zu 48 % wirksam.

Wie die Impfstoffe von Pfizer und Moderna basieren auch die beiden CureVac-Impfstoffe auf der Boten-RNA-Technologie. Der am Donnerstag in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Artikel berichtet über Experimente mit dem zweiten Covid-19-Impfstoff von CureVac, den das Unternehmen CV2CoV nennt. Die Studie ergab, dass der neue CureVac-Impfstoff CV2CoV eine stärkere Immunantwort auslöste, einschließlich höherer bindender und neutralisierender Antikörper, stärkerer Gedächtnis-B-Zell-Reaktionen und besserer T-Zell-Reaktionen als CVnCoV. Darüber hinaus, so die Autoren, war CV2CoV "vergleichbar immunogen" wie der Impfstoff von Pfizer.

CureVac verliert das Impfstoff-Rennen

Die Aktien von CureVac fielen im Jahresvergleich um über 50 %. Der anfängliche Enthusiasmus über den ersten Covid-19-Impfstoff des Unternehmens, CVnCoV, schwand, nachdem das Unternehmen im Juni seine ersten Wirksamkeitsdaten vorgelegt hatte. CureVac war in den Jahren vor der Pandemie neben Moderna, BioNTech und Translate Bio, das kürzlich von Sanofi übernommen wurde, einer der Pioniere auf dem Gebiet der Boten-RNA. Moderna und BioNTech verfolgten bei der Entwicklung ihrer Boten-RNA einen anderen Ansatz als CureVac: Beide verwendeten ein modifiziertes mRNA-Nukleotid namens Pseudouridin anstelle des natürlich vorkommenden Uridins.

Während einige Wissenschaftler vermuten, dass die Modifikation ein Grund für die Überlegenheit der Impfstoffe von Moderna und BioNTech ist, hat CureVac für seinen zweiten Impfstoff, CV2CoV, den nicht modifizierten Ansatz beibehalten. In seiner Erklärung vom Donnerstag erklärte das Unternehmen, dass die neuen Daten bestätigen, dass gezielte Optimierungen von nicht modifizierter mRNA, wie sie in CV2CoV enthalten sind, die Immunantwort in einem präklinischen Modell deutlich verbessern können.

CureVac verliert weiter Geld

In den letzten Monaten waren vor allem die finanziellen Auswirkungen durch der Beendigung des EU Advanced Purchase Agreement (APA) für Investoren von Bedeutung. Bei dem APA handelte es sich um die Lieferung von 225 Millionen Dosen des Impfstoffs CVnCoV. Da der Deal so strukturiert war, dass sich die EU-Kommission und CureVac das finanzielle Risiko teilten, muss CureVac nur den nicht ausgegebenen Betrag der Vorauszahlung in Höhe von 450 Millionen Euro zurückzahlen. Derzeit ist CureVac dabei, der Europäischen Kommission einen Bericht über die tatsächlichen Ausgaben vorzulegen, die unter Verwendung der Vorauszahlung getätigt oder zugesagt wurden, und geht nicht davon aus, dass es einen hohen Teil davon zurückzahlen muss.

Die Umsatzerlöse beliefen sich ohne den Impfstoff in den neun Monaten bis zum 30. September 2021 61,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 19,0 Millionen Euro bzw. 44 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Ein Bruchteil des zu Jahresbeginn erhofften Umsatzes.

Die Kasse von CureVac ist aber weiterhin noch gut gefüllt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. September 2021 auf 1,06 Milliarden Euro. Dies sind aber rund 300 Millionen weniger als zum 31. Dezember 2020. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 wurden die Mittel hauptsächlich für die Weiterentwicklung aller Forschungsaktivitäten für CVnCoV, den COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, verwendet, der im Oktober 2021 aus dem Zulassungsverfahren zurückgezogen wurde.

Die Mittelzuflüsse stammten hauptsächlich aus den Nettoerlösen in Höhe von 404 Millionen Euro aus dem Börsengang im ersten Quartal des Jahres, aus einer Vorauszahlung in Höhe von 75 Millionen Euro, die aus der Zusammenarbeit mit GSK für den COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, CV2CoV, stammt, sowie aus einem Zuschuss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Höhe von 38,3 Millionen Euro.

Wie könnte es mit der CureVac Aktie weitergehen?

Der Kursrutsch hinterlässt viel verbrannte Erde im CureVac Aktien Chart. Der Aufwärtstrend ist seitdem Bruch der 79,11 USD Marke gebrochen worden. Dieser Bereich wurde vorher zweimal vehement verteidigt. Die Schwäche der letzten Wochen erreichte in der letzten Woche sogar den 1,618 % Extensionspunkt bei 34,50 USD. Die Reaktion von diesem Kursniveau kann zunächst als kleine Verschnaufpause im Abwärtstrend angesehen werden. Dies gilt solange der Kurs unter der 79,11 USD Marke notiert. Widerstände für die laufende Erholung finden sich zwischen 50,10 USD (38% Ret.) und 59,90 USD (61,8% Ret. ). Fällt der Kurs erneut unter 34,50 USD zurück, wäre die Erholung ebenfalls beendet und ein weiterer Abverkauf in Richtung 24,22 USD wäre möglich. Über 79,11 USD ist eine weitere Erholung in Richtung Gap-Close bei 95 USD möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 19.11.21

Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.