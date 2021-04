Commerzbank Aktie – Der Weg zur Digital-Bank

Das die Commerzbank gerade dabei ist, ihr Geschäftsmodell neu auszulegen ist bekannt. In Zukunft soll der Fokus vor allem auf der Digitalisierung liegen. Mit der Übernahme der Onlinetochter Comdirect wurde dafür ein Grundstein gelegt. In allen Bereichen sollen die Kosten erheblich reduziert werden und dabei jeweils die Profitabilität bis 2024 deutlich erhöht werden. Der Vorstand will künftig konsequent Profitabilität vor Wachstum stellen, wie etwa, wenn es um den effizienten Einsatz von Eigenkapital oder die leistungsadäquate Bepreisung von Produkten und Dienstleistungen geht.

Im Zuge des Konzernumbaus werden allerdings auch zahlreiche Stellen wegfallen. Die Commerzbank wird in den kommenden Monaten und Jahren etwa 10.000 Vollzeitstellen abbauen. In Deutschland betrifft dies jeden dritten Arbeitsplatz. Im Rahmen umfassender Digitalisierung wird die Bank ihr Filialnetz von derzeit 790 auf 450 Standorte verkleinern und ihre digitalen Angebote für Kunden aber deutlich ausbauen.

Drastische Einschnitte sind bei der Commerzbank nötig

Es sind also drastische Reformen, die man bei der Commerzbank diskutiert und umsetzen möchte. Der deutsche Staat hält nach einer Rettungsaktion im Zuge der Finanzkrise einen Anteil von mehr als 15 Prozent an der Commerzbank, hat die Pläne bereits abgenickt. Vergangene Woche haben die US-Banken wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs, Citigroup und andere hervorragende Quartalsergebnisse präsentiert.

Sollte es auch der Commerzbank gelingen den Anlegern positive Signale über die Quartalszahlen zu senden, könnten auch die deutschen Bankaktien eine regelrechte eine Euphorie-Welle erleben, da der Turnaround schneller als geplant gelingen könnte. Wie man dem Commerzbank-Chart erkennen lässt, haben die US-Bankentitel die Deutsche Bank und Commerzbank seit Februar deutlich outperformen. Können die Deutschen Bank mit positiven Zahlen kontern? Bereits zum Jahreswechsel lag eine Ausbruchssituation bei der Commerzbank-Aktie vor, die sich im Februar und März zerschlagen hatte. Damals sorgten Fusionen in der Bankenbranche für Kursfantasie bei den Anlegern.

Wie könnte sich die Commerzbank Aktie weiter entwickeln?

Trotz der teilweise schlechten operativen Verfassung der Commerzbank, lässt sich aus dem Aktien Chart der Commerzbank seit dem Märztief 2020 eine interessante Entwicklung ablesen. Ein Doppelboden im Mai war der Wegbereiter der Rally in den Sommermonaten. Die Aktie konnte seit der US-Wahl 2020 deutlich zulegen Ende Januar einen Trendanstieg ausbilden. Kurz und knapp lässt sich sagen, dass, der sekundäre Tiefpunkt bei 3,70 Euro je Aktie in den vergangenen Wochen verteidigt wurde und der Aufwärtstrend fortgesetzt wurde. Ein Ausbruch über 5,14 Euro könnte das Momentum erneut aufleben lassen und die Aktie in einen starken Anstieg bis 6,82 Euro führen und einen Folgeanstieg in Richtung 8,22 Euro. Unter 3,70 Euro wäre die Bodenbildung dagegen in Gefahr und man müsste neue Tiefpunkte unter 2,81 Euro einplanen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 26.04.21

