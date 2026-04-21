Coinbase Global Inc. zählt zu den weltweit führenden Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte und ist die größte in den USA ansässige Kryptobörse. Das Unternehmen wurde 2012 von Brian Armstrong und Fred Ehrsam gegründet und hat sich seitdem zu einer zentralen Infrastrukturplattform für den Handel, die Verwahrung und den Transfer von Kryptowährungen entwickelt. Die Aktie wird an der NASDAQ unter dem Kürzel COIN gehandelt und ist mittlerweile Bestandteil des S&P-500-Index.

Coinbase betreibt eine digitale Handelsplattform, auf der private und institutionelle Investoren Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins kaufen, verkaufen und verwahren können. Mit mehr als 100 Millionen Nutzern in über 100 Ländern sowie tausenden institutionellen Kunden gehört das Unternehmen zu den zentralen Zugangspunkten zur globalen Kryptoökonomie.

Neben der klassischen Handelsplattform betreibt Coinbase eine breite Palette an Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette digitaler Assets. Dazu gehören unter anderem:

Krypto-Handel für Privatkunden und Institutionen

Verwahrung digitaler Vermögenswerte (Custody) für große Investoren

Staking- und Blockchain-Services

Stablecoin-Ökosystem rund um USDC

Krypto-Wallets, Zahlungsinfrastruktur und Entwickler-APIs

Damit positioniert sich Coinbase zunehmend als Infrastrukturprovider für das Web3-Ökosystem und nicht nur als reine Handelsplattform.

Historisch basierte das Geschäftsmodell stark auf Transaktionsgebühren aus dem Handel mit Kryptowährungen, die lange Zeit den Großteil der Einnahmen ausmachten. Inzwischen hat Coinbase seine Erlösstruktur jedoch deutlich diversifiziert.

Heute stammen die Einnahmen im Wesentlichen aus zwei Segmenten:

Transaction Revenue – Gebühren aus dem Handel von Kryptowährungen auf der Plattform Subscription & Services – wiederkehrende Einnahmen aus Staking, Verwahrung, Stablecoin-Zinsen, Blockchain-Rewards und institutionellen Dienstleistungen.

Der Ausbau dieses zweiten Segments ist strategisch wichtig, da es weniger abhängig von der Volatilität des Kryptomarktes ist.

Coinbase verfolgt das Ziel, eine zentrale Infrastruktur für die digitale Finanzwelt zu werden. Neben dem Handel investiert das Unternehmen stark in Blockchain-Technologie, Entwicklerplattformen und Layer-2-Netzwerke, um die Nutzung von Kryptowährungen im Alltag und im Finanzsystem zu erleichtern.

Gleichzeitig profitiert Coinbase vom zunehmenden institutionellen Interesse an digitalen Assets. Die Plattform fungiert für viele Vermögensverwalter, Hedgefonds und ETF-Anbieter als Verwahrer und Handelsinfrastruktur.

Der Geschäftserfolg von Coinbase ist weiterhin eng mit der Entwicklung der Kryptomärkte verknüpft. In Phasen hoher Handelsaktivität steigen Umsätze und Gewinne deutlich, während schwächere Marktphasen zu rückläufigen Handelsvolumina führen können. Zudem spielen regulatorische Entwicklungen und Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle für die Bewertung des Unternehmens.

Langfristig sehen viele Marktbeobachter Coinbase als eine Art „Krypto-Bank“ bzw. Finanzinfrastruktur der digitalen Asset-Ökonomie, die von der zunehmenden Integration von Blockchain-Technologien in das globale Finanzsystem profitieren könnte.