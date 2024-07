Chinas „Drittes Plenum“ beginnt kommende Woche – Warum ist das wichtig?

Das sogenannte Dritte Plenum ist traditionell das Forum in China für Ankündigungen wichtiger wirtschaftlicher und politischer Änderungen.

Was ist das „Dritte Plenum“?

Das "Dritte Plenum", eine Plenarsitzung, ist ein hochrangiges Treffen, bei dem das gesamte Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zusammenkommt, um wichtige Richtlinien und Entscheidungen zu besprechen und bekannt zu geben. Historisch gesehen war es eine Plattform, um Entscheidungen, die vom Elite-Politbüro getroffen wurden, abzusegnen. In den letzten Jahren ist es jedoch ein Forum geworden, um Änderungen zu formalisieren, die von Präsident Xi Jinping, der die Macht erheblich zentralisiert hat, geleitet werden. In der Vergangenheit markierten solche Treffen Wendepunkte, wie die Öffnung Chinas für ausländische Unternehmen im Jahr 1978 und die Liberalisierung des Yuan im Jahr 1993.

Die kommende dritte Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, die vom 15. bis 18. Juli stattfindet, steht im Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit, da sie bedeutende wirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen könnte.

Warum ist die diesjährige Plenarsitzung besonders?

Die diesjährige Plenarsitzung ist besonders wichtig, da sie in einer Zeit stattfindet, in der China mit einer komplexen wirtschaftlichen Lage konfrontiert ist. Die erhoffte wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie blieb aus, und der Immobilienmarkt, der einst fast ein Drittel des BIP ausmachte, hat erheblich an Wert verloren, was sich negativ auf die Ersparnisse und Investitionen der Bürger auswirkt. Zudem bleibt der Inlandsverbrauch schwach, obwohl politische Entscheidungsträger ihn fördern wollen. Globale Herausforderungen wie die sinkende Nachfrage nach Exporten und politische Gegenmaßnahmen aus den USA und Europa, einschließlich Zöllen auf chinesische Produkte, verschärfen die Lage.

Investoren hoffen auf politische Maßnahmen zur Belebung der chinesischen Wirtschaft, könnten jedoch enttäuscht werden. Analysten von J.P. Morgan erwarten eher inkrementelle als transformative Veränderungen, die sich auf die Sicherung von Lieferketten und die Verringerung der wirtschaftlichen Kluft zwischen Stadt und Land konzentrieren könnten. Die geopolitischen Spannungen und Xis Fokus auf Ideologie über Wirtschaftswachstum tragen zusätzlich zur Unsicherheit bei.

Worauf sollten Anleger achten?

Anleger werden nach den Bausteinen der politischen Neuausrichtung suchen, um die Markttrends frühzeitig zu erkennen und ob China das Schlimmste der Immobilienkrise und damit wirtschaftlicher Schwäche bereits hinter sich gelassen hat. Angesichts von Xis vorsichtiger Herangehensweise ist die Messlatte dafür jedoch sehr hoch gesetzt.

Insgesamt stellt die dritte Plenarsitzung ein entscheidendes Ereignis für Chinas wirtschaftliche Zukunft dar. Dennoch könnten die Ergebnisse eher strategische Anpassungen als radikale Veränderungen umfassen. Investoren und Beobachter werden die Entwicklungen genau verfolgen, um die Richtung und Auswirkungen der kommenden politischen Entscheidungen zu verstehen.

