Catherine Wood's ARK ETFs bilden Tops aus

Die Highflyer-Aktien des alten Jahres stehen unter massivem Verkaufsdruck und da ist es kein großes Wunder, dass auch die ETFs in diesem Bereich unter Beschuss stehen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den ARK-ETFs zuteil, deren Gründerin Catherine Wood vor allem bei den jüngeren Generationen fast als Internet-Celebrity verehrt wird. Ihr größter ETF, der ARK Innovation ETF CFD (-6,1% auf $125,09), ist mit einem Minus vom Hochpunkt von 22% in dem ersten Bärenmarkt angelangt seit dem letzten großen Ausverkauf vor gut einem Jahr, als er in Summe um 45% eingebrochen ist.

Trendwende bei High Beta Aktien

Der ARK Innovation ETF CFD hat eine Trendwendeformation unter 146,10 USD aktiviert, die sich nun nach unten auffächert. Das Marktvolumen des ETFs liegt bei rund 24 Milliarden US-Dollar - die Verkäufe des ETF verteilen sich also auf die Aktien, die darin enthalten sind - vor allem sind das Tesla, Square, Roku, Teladoc und Spotify.



ARK Innovation ETF CFD, Quelle: CMC Markets

Ähnliche Trendwendeformationen sieht man in den spezialisierten ETF-CFDs von ARK. Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF CFD (-3,4% auf $83,84) sinkt weniger dynamisch, aber hat auch eine Trendwende unter 93,58 USD ausgebildet, die sich nun nach unten auffächert. Die Schwergewichte sind Tesla, Baidu, Trimble, JD.com sowie Deere & Co.



ARK Autonomous Technology & Robotics ETF CFD, Quelle: CMC Markets

Der ARK Fintech Innovation ETF CFD (-4,4% auf $54,50) ist wie die obigen beiden ETFs aktiv verwaltet - die Schwergewichte sind hier Square, Paypal, Zillow, Silvergate und Tencent. Hier ist ebenso eine Trendwende unter 60,51 USD entstanden:



ARK Fintech Innovation ETF CFD, Quelle: CMC Markets

Der ARK Genomic Revolution ETF CFD (-5,9% auf $90,20) enthält Teladoc, Regeneron, Exact Sciences, Pacific Biosciences und Twist Bioscience als Schwergewichte. Ein 123-Top ist hier unter 108,81 USD entsanden:



ARK Genomic Revolution ETF CFD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.