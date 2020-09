BYD Aktienkurs - Der wahre Gewinner der Elektrifizierung?

Chinas EV-Champion geht seinen eigenen Weg und setzt auf eine ältere Batterietechnologie, die für eine bessere Reichweite überarbeitet wurde, um die immer größer werdende Konkurrenz im Preis zu unterbieten. Die Aktien profitieren und könnten weiter explodieren.

Nächste Woche steht der lang erwartete „Battery-Day“ von Tesla an. In China ist die Elektrifizierung der Autos schon länger in vollem Gange. Man könnte hier sogar von einem Batteriejahr sprechen.

Die Entwicklungen scheinen jetzt eine neue Wendung zu bekommen. BYD, ein führender Hersteller von Batterielösungen nutzt eine ältere Batterietechnologie und fährt damit sehr gut. Dies hat dazu beigetragen, die Aktien von BYD, dem größten Elektrofahrzeughersteller des Landes, ordentlich unter Strom zu setzen.

Wie bei Tesla haben auch die Aktien des chinesischen EV-Herstellers stratosphärische Niveaus erreicht. Die in Hongkong notierten Aktien haben sich in diesem Jahr fast verdreifacht. Die Hälfte dieser Kursgewinne wurde in diesem Monat erzielt, nachdem BYD, an dem Warren Buffett's Berkshire Hathaway einen Anteil von rund 8 % hält, im August sehr gute Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose für dieses Quartal abgegeben hatte.

Das neue Flaggschiff des Unternehmens mit dem Namen,EV Han, das im Juli auf den Markt gebracht wurde, dürfte einen gelungenen Markteintritt hinlegt haben. Die Autoverkäufe von BYD wurden in der ersten Jahreshälfte von der Pandemie getroffen.

Die Anleger scheinen von der neuen „Blade-Batterie" wirklich begeistert zu sein. Bei der im Januar vorgestellten Batterie handelt es sich um eine Art Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die sicherer und billiger als viele andere EV-Batterien ist. Ein weiterer Vorteil dieser Batterie ist , dass sie kein kein teures Kobalt benötigt. Die LFP-Technologie gibt es in China schon seit langem, aber aufgrund ihrer geringen Energiedichte und damit geringeren Reichweite wurde sie vor allem für günstigere Autos oder Elektrobusse verwendet. Nun hat eine neue Batteriearchitektur ihre Energiedichte verbessert, was sie für eine breitere Nutzung akzeptabler macht. Selbst Tesla verwendet für sein in Shanghai hergestelltes Modell 3 LFP-Batterien des chinesischen Herstellers Contemporary Amperex Technology (CATL).

Abgesehen von der verbesserten Technologie könnte die Politik ein weiterer Grund für das Wiederaufleben von LFP-Batterien sein. Die chinesische Subventionspolitik hatte EVs mit größerer Reichweite und höherer Energiedichte bevorzugt, sodass Autos mit LFP zuvor möglicherweise nicht förderfähig gewesen wären. Aber Chinas jüngste Subventionspolitik bedeutet, dass die Autohersteller sich dafür entscheiden, wieder billigeres LFP in ihre Autos zu packen.

Die „Blade-Batterie“ von BYD ist derzeit nur für eigenproduzierte Autos bestimmt, was dem Unternehmen hilft, die Kosten zu senken und die Margen zu erhöhen. Die Hoffnung der Anleger ist jedoch, dass die Batterien irgendwann für den Verkauf genutzt werden. Ein erster Abnehmer könnte dabei Toyota sein, denn BYD hat ein EV-Joint-Venture mit Toyota in China.

Fast 10 Jahre notierten die BYD Aktien unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2009 bei ca. 85 HKD. In der vergangenen Woche kam es nun zu einem großen Ausbruch. Die nächste dynamische Trendausdehnung könnte nun gestartet sein. Das erste Ziel (Extension) ist mit 114 HKD fast erreicht und abgearbeitet. Die nächste Extension des Preisverlaufs ist bei 165 HKD zu finden. Auf der Unterseite sind besagten 85 HKD nun, als wichtige Unterstützung anzusehen. Der Unterstützungsbereich dehnt sich insgesamt bis zum Augusttief bei 68 HKD aus.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart,18.09.20

