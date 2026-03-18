An den internationalen Rohölmärkten gelten Brent Crude und West Texas Intermediate (WTI) als die wichtigsten Referenzsorten. Obwohl beide Rohölsorten qualitativ relativ ähnlich sind, kommt es regelmäßig zu einem Preisunterschied dem sogenannten Brent-WTI-Spread. Dieser Spread schwankt im Zeitverlauf teilweise erheblich und ist das Ergebnis mehrerer struktureller Faktoren.

1. Unterschiedliche Förderregionen und Logistik

Der wichtigste Grund für den Preisunterschied liegt in der geografischen Herkunft und Transportinfrastruktur.

WTI wird überwiegend in den USA, insbesondere in Texas und den angrenzenden Regionen, gefördert. Der Referenzpreis basiert auf Lieferungen zum Pipelineknotenpunkt Cushing in Oklahoma.

Brent Crude stammt aus der Nordsee (Großbritannien und Norwegen) und wird überwiegend über Seewege transportiert.

Während Brent über Tanker relativ flexibel weltweit gehandelt werden kann, ist WTI stärker von der US-Pipelineinfrastruktur und regionalen Lagerkapazitäten abhängig. Wenn in Cushing beispielsweise ein Überangebot entsteht oder Pipelinekapazitäten knapp werden, kann WTI deutlich günstiger notieren als Brent.

2. Unterschiedliche Marktstruktur

Brent fungiert heute als globaler Benchmarkpreis für rund zwei Drittel des weltweit gehandelten Rohöls. Viele internationale Lieferverträge – etwa aus Afrika, dem Nahen Osten oder Europa – orientieren sich direkt oder indirekt am Brent-Preis.

WTI dagegen spiegelt stärker die Marktsituation in Nordamerika wider. Die Entwicklung der US-Schieferölproduktion hat in den vergangenen Jahren zeitweise zu einem Überangebot in den USA geführt, wodurch WTI häufig mit einem Abschlag gegenüber Brent gehandelt wurde.

3. Qualitätsunterschiede

Auch die physikalischen Eigenschaften spielen eine Rolle. Beide Rohöle gelten als „leicht und süß“, was bedeutet, dass sie relativ niedrige Schwefelgehalte und eine hohe Ausbeute an hochwertigen Raffinerieprodukten wie Benzin oder Diesel besitzen.

WTI ist in der Regel etwas leichter und schwefelärmer als Brent und damit technisch sogar etwas hochwertiger. Der Schwefelgehalt beträgt bei WTI ca. 0,24 bis 0,34 % und bei der Nordsee Sorte Brent Crude ca. 0,35 bis 0,40 %.

Trotz dieser höheren Qualität ist WTI häufig günstiger, da Logistik und regionale Angebotsfaktoren stärker ins Gewicht fallen als der Qualitätsvorteil.

4. Einfluss geopolitischer Risiken

Brent reagiert häufig stärker auf geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten oder in wichtigen globalen Transportwegen wie der Straße von Hormus. Da Brent als globaler Referenzpreis dient, spiegeln sich internationale Angebotsrisiken stärker im Brent-Preis wider als im regionaleren WTI-Benchmark.

Weitere wichtige Rohölsorten an den Terminmärkten

Neben Brent und WTI existieren weitere Rohölsorten, die entweder als regionale Benchmarks dienen oder direkt über Terminbörsen gehandelt werden.

Dubai / Oman Fateh Crude

Diese Sorte dient als wichtige Referenz für den asiatischen Markt und wird häufig zur Preisbildung für Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten nach Asien verwendet. Terminkontrakte werden unter anderem an der Dubai Mercantile Exchange (DME) gehandelt.

Murban Crude

Murban ist ein leichtes Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit einigen Jahren wird es über die ICE Futures Abu Dhabi (IFAD) als Futureskontrakt gehandelt und gewinnt zunehmend an Bedeutung für asiatische Raffinerien.

Urals Crude

Urals ist eine Mischung aus russischen Rohölen aus dem Ural- und Wolgagebiet. Das Haupt-Exportöl aus Russland ist schwerer und schwefelhaltiger als die Brent Crude Ölsorte. Die Ölsorte wird an der Moskauer Börse (RTS) in USD pro Barrel gehandelt. Nach dem Wegfall vieler europäischer Abnehmer (seit 2022) sind China und Indien die Hauptabnehmer. Die Preisentwicklung unterliegt (Stand März 2026) starken Preisschwankungen, insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und internationalen Sanktionen (Preisobergrenzen) Gegen Russland.

OPEC Reference Basket

Der OPEC-Korb ist kein Futureskontrakt, sondern ein Durchschnittspreis aus mehreren Rohölsorten der OPEC-Mitgliedstaaten, etwa Saharan Blend (Algerien), Girassol (Angola), Djeno (Kongo), Zafiro (Äquatorialguinea), Rabi Light (Gabun), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libyen), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Saudi-Arabien), Murban (VAE) und Merey (Venezuela). Zusammen mit Brent Crude und WTI (West Texas Intermediate) gehört der OPEC-Korb zu den führenden Benchmarks für Rohölpreise weltweit. Die OPEC nutzt diesen Korb, um ihr Ziel eines stabilen Ölmarktes durch Anpassung der Fördermengen zu verfolgen.

Tapis Crude

Eine hochwertige Sorte aus Malaysia, die in Asien als Referenz für besonders leichtes Rohöl genutzt wird.

Die Rohölsorten werden primär nach Herkunft, Dichte (API-Grad) und Schwefelgehalt klassifiziert, was die Qualität und den Preis der einzelnen Ölsorten bestimmt. Höhere API-Werte bedeuten leichteres Öl (höherer Benzinanteil), niedrigere Werte schwereres Öl. Die wichtigsten internationalen Referenzsorten sind das leichte, schwefelarme WTI (USA) und das europäische Brent. Die Marktteilnehmer unterscheiden hauptsächlich zwischen "Light Sweet" (leicht/süß) und "Heavy Sour" (schwer/sauer) Rohöl. "Süß" (Sweet) zeigt in diesem Zusammenhang einen geringeren Schwefelgehalt an, "sauer" (Sour) deutet auf einen hohen Schwefelgehalt (aufwendiger zu raffinieren) hin. Die internationalen Rohölpreise variieren zusätzlich je nach Raffineriekapazität, da nicht alle Anlagen schweres, also schwefelhaltiges Öl verarbeiten können.