Der DAX startet die Woche gut und lässt dann nach, der ifo-Geschäftsklimaindex war "nur ein Impülschen". Die drohenden verschärften Corona-Maßnahmen bremsen die Sektortation: Tech-Werte profitieren, Zykliker verlieren. Die Lufthansa gibt deutlich ab.

Jochen Stanzl im Interview mit Börsenradio: "Es hat nicht geklappt, die Rallye fortzusetzen. Hier drückt die Aussicht auf Reisebeschränkungen. "Varta ist unter den Gewinnern, von Tendenzwende will man da nichts mehr sehen. Wir haben da die Chance, auf neue Allzeithochs zu springen."

In der Woche kommen viele Tech-Stars dran, unter anderem Apple und Tesla. Was machen die Aktien im Vorfeld? "Tesla auf 1.000 Dollar ist die große Frage in dieser Woche."

Hören Sie sich das gesamte Interview mit dem nachstehenden Player an.

