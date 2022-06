Börsenradio-Interview: "Ungünstig, wenn DAX unter 14000 weiter durchrutscht"

Die EZB verkündet baldige Zinsanhebungen und der Markt reagiert: der DAX und der Euro fallen und nicht alles war erwartbar. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets: "Unerwartet war, dass die italienischen Renditen weiter angestiegen sind. Die sind jetzt doppelt so hoch wie die deutschen Renditen. Das driftet auseinander. Diese Fragmentierung der Zinsen wird im Blick gehalten und die EZB will gegebenenfalls auch etwas dagegen tun." Die Eurokrise ist also wieder in den Köpfen, das könnte auch ein Grund sein, dass der Euro sich weiter abschwächt. Der DAX fällt wieder unter die 14.000 Punktemarke. "Dieser Abverkauf ist zweigeteilt: Zum einen die EZB, zum anderen die Gerüchte über Inflationsdaten in den USA, die einen stärkeren Anstieg als erwartet haben könnten. Der Markt benötigt dringend Hinweise darauf, dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät." Nun geht es wieder um die 14.000. "Ungünstig wird es, wenn der DAX unter die 14.000 weiter dynamisch durchrutscht."



