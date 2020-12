Jetzt verteilt der DAX ja doch noch Weihnachtsgeschenke und erreicht heute am Montag nach Weihnachten ein neues Rekordhoch bei 13.795 Punkten. Jochen Stanzl dazu: "Es war ein bisschen ein Wagnis über Weihnachten. Es hätte ja auch noch einiges schiefgehen können, der Brexit, der in letzter Sekunde keine Einigung hinbekommen hätte, dass Donald Trump nicht wie gestern Abend das Hilfspaket in den USA unterzeichnet, es hätte auch was die Impfstoffe angeht, noch etwas schiefgehen können. All diese Sorgen haben den Markt steigen lassen, weil wir ja auch wissen, desto mehr geldpolitische Stützen haben wir auch bekommen. Aber in der letzten Sekunde ist alles gut ausgegangen. Die US-Börsen haben ja fast im Tagesrhythmus Allzeithochs erreicht. Der Optimismus der Anleger ist auf einem sehr hohen Niveau, die Trends sind intakt."

Neuer Rekord auch im Bitcoin zeitweise knackte die Kryptowährung die Marke von 28.000 Dollar. "Jetzt sind wir 3.500 Dollar höher als vor Weihnachten. Ein Anfangsimpuls setzt sich fort. Ziel 31.158 USD, das ist eine Orientierungsmarke nach oben, sollte die 24.548 USD halten. Vergessen Sie nicht an der Börse ist nichts immer gestiegen!"

