Die Meldung über den Durchbruch beim Impfstoff, die "Nachricht des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts", ließ die Börsen am Montag feiern. Am Dienstag sind die Kurse aber schon wieder rot. Ist die Euphorie schon vorbei? Unser Chefmarktanalyst Jochen Stanzl dazu: "Nach der Party kommt der Kater." Denn noch ist der Impfstoff nicht zugelassen. "Die Börse ist da ein bisschen Gefangener ihrer Natur. Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Das muss die Börse würdigen. Das tut sie nicht, indem sie gleich auf 15.000 geht. Jetzt wird ausgehandelt: wo ist eigentlich der richtige Kurs?"

Ist damit die Spekulation im Pharmabereich vorbei, wer den Impfstoff bringt? Ist die Sektorrotation weg von "Stay-at-Home-Aktien" hin zu Zyklikern gerade die richtige Idee? "Man muss ein bisschen kaltschnäuzig sein an der Börse! Die Börse ist sehr viel schneller als jegliches Bauchgefühl, das man selbst haben kann."

Hören Sie sich das gesamte Interview mit dem nachstehenden Player an.

