Es geht nicht voran bei Bayer. Der Abwärtstrend droht sich mit dem heutigen Kursverlust fortzusetzen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will noch mehr sparen. Die Pandemie schwächt ausgerechnet Monsanto, das vom Vorstand als großer Hoffnungsträger gehandelt wurde. Nun wird Monsanto neben anhängigen Klagen auch noch zur Wachstumsbremse.

Das schädigt das Vertrauen in das Management noch mehr, dem bereits zuvor zum Vorwurf gemacht wurde, sich mit der Monsanto-Übernahme verspekuliert zu haben. Ab 2024 sollen zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten eingespart werden, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend mit.

Nur so könne man in einem herausfordernden Marktumfeld bestehen. Der Umsatz 2021 werde auf dem Niveau von 2020 liegen - beim währungsbereinigten Ergebnis pro Aktie rechnet Bayer mit einem Rückgang. Die Gewinnwarnung drückt die Bayer Aktie heute um über 10% nach unten.

Im Folgenden ist der Chart des Bayer Aktien CFD zu sehen. Eine Kerze steht für den Preisverlauf einer Woche. Der Kurs hat es nicht nachhaltig geschafft, über 64,31 EUR zu bleiben. Nur darüber hätte von einer Bodenbildung gesprochen werden können. Das daruntertauchen des Kurses ist nun heikel: Die Bodenbildung vom März geriet schon vor der Gewinnwarnung ins Wanken. Es wurde auch 55,37 EUR schonv or der Gewinnwarnung unterschritten. Dort endete in der Hoffnung auf eine Bodenbildung im Frühjahr der Rücklauf der Kurse. Nun geht es weitaus tiefer. Ein Test des Märztiefs bei 44 87 EUR ist möglich. Ein Unterschreiten würde die Bodenbildung vollends zerstören und den Aufwärtstrend fortsetzen. Erst ohne ein neues Tief wäre bei einem Anstieg über 55,37 EUR und 64,31 EUR von einer charttechnischen Aufhellung die Rede. Sollte es zu neuen Tiefs kommen muss erst eine neue Bodenbildung abgewartet werden.





Bayer Aktien CFD im Wochenkerzenchart, Quelle: CMC Markets



