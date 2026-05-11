Die internationalen Aktienmärkte standen in den vergangenen Handelstagen erneut unter dem Einfluss zweier dominanter Themenkomplexe: der anhaltenden Eskalation im Nahen Osten sowie einer Reihe wichtiger US-Konjunktur- und Preisdaten. Beide Faktoren sorgten für erhöhte Volatilität an den Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkten.

Im Mittelpunkt der geopolitischen Entwicklung stand weiterhin die angespannte Lage zwischen Israel, den USA und dem Iran. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation belastete insbesondere zyklische Werte und sorgte zeitweise für einen deutlichen Risikoabbau an den Märkten. Vor allem die Gefahr möglicher Störungen wichtiger Öltransportrouten, insbesondere rund um die Straße von Hormus, rückte erneut in den Fokus der Investoren. Entsprechend sensible reagierten die Rohstoffmärkte. Die Ölpreise tendierten zum Wochenstart erneut fester und unterstützten Energieaktien, während Gold als eigentlich klassischer sicherer Hafen weniger gefragt ist. Marktteilnehmer befürchten weiterhin, dass ein länger anhaltender Konflikt die globale Inflation über steigende Energiepreise erneut anheizen könnte. Gold hat aktuell jedoch die Funktion eines Inflationsschutzes verloren und beinhaltet derzeit einen sehr hohen spekulativen Charakter.

Parallel dazu richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten. Bereits zu Wochenbeginn lieferten die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor ein gemischtes Bild. Zwar blieb der ISM-Service-Index oberhalb der Wachstumsschwelle, gleichzeitig deuteten schwächere Komponenten bei Neuaufträgen und Beschäftigung auf eine nachlassende Dynamik der US-Wirtschaft hin. Auch die Zahl der offenen Stellen sowie die ADP-Beschäftigungsdaten signalisierten eine graduelle Abkühlung des Arbeitsmarktes.

Besonders im Fokus standen jedoch die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich schwächer als erwartet. Der Stellenzuwachs außerhalb der Landwirtschaft blieb deutlich hinter den Prognosen zurück. Gleichzeitig verharrte die Arbeitslosenquote bei 4,3 %, während die durchschnittlichen Stundenlöhne erneut moderat zulegten. Diese Kombination wurde von den Märkten als Zeichen interpretiert, dass sich die US-Wirtschaft zunehmend abkühlt, ohne dass der Lohndruck vollständig verschwindet.

Zusätzliche Unsicherheit brachte die Entwicklung der Inflationserwartungen. Die Umfrage der Universität Michigan zeigte einen weiteren Anstieg der kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher. Dies verstärkte die Sorge, dass geopolitisch bedingte Energiepreissteigerungen die Inflationsbekämpfung der US-Notenbank erschweren könnten. Gleichzeitig verschlechterte sich das Konsumklima spürbar.

An den Rentenmärkten führte die Kombination aus schwächeren Konjunkturdaten und anhaltenden Inflationsrisiken zu widersprüchlichen Bewegungen. Während die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf die kurzfristigen Renditen tendenziell belastete, verhinderten steigende Inflationserwartungen einen stärkeren Rückgang der langfristigen US-Staatsanleiherenditen.

Die Aktienmärkte präsentierten sich insgesamt uneinheitlich. Defensive Sektoren wie Versorger, Energie und Basiskonsumgüter entwickelten sich vergleichsweise robust, während zinssensitive Technologie- und Wachstumswerte zeitweise unter Druck gerieten. Der DAX zeigte sich angesichts der geopolitischen Nähe Europas zum Konfliktherd phasenweise anfälliger als die US-Indizes.

In Summe dominierten in den vergangenen Handelstagen zwei zentrale Narrative. Zum einen die geopolitische Unsicherheit mit steigenden Energiepreisen als Inflationsrisiko und zum anderen Hinweise auf eine nachlassende Wachstumsdynamik in den USA. Diese Gemengelage hält die Märkte weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Rezessionssorgen und anhaltendem Inflationsdruck.