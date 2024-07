3 Charts, die Sie im August im Auge behalten sollten: Erdgas, Nasdaq 100 und Kupfer vs. Gold

Wir richten unseren Fokus auf die Charts von drei Vermögenswerten, die aufgrund ihrer technischen Lage, Saisonalität und/oder bedeutender Ereignisse im August im Mittelpunkt des Marktgeschehens stehen könnten.

Erdgas: Notiert n der Nähe einer wichtigen Unterstützung und in einer saisonalen Aufwärtsphase

Der Erdgaspreis hat in den letzten 6 Wochen fast 35% an Wert verloren und nähert sich der Unterstützungszone zwischen 1,98 und 1,63 USD/MMBtu. Diese Niveaus sind von entscheidender Bedeutung, da sie den Rückgang in den letzten 30 Jahren immer wieder gestützt haben, und das zu einer Jahreszeit, in der die Saisonalität beginnt, günstig zu sein (August, September, Oktober und November sind in der Regel bullisch).

Die Lagerbestände liegen weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre, was ein Hauptgrund für die niedrigen Preise ist. Diese Bestände werden jedoch mit dem herannahenden Winter und dem Anstieg des Verbrauchs (auch wachsende Energienachfrage aufgrund der Nutzung von Rechenzentren) abnehmen. Auf der Angebotsseite erwartet die EIA, dass die niedrigen Preise in der zweiten Jahreshälfte zu einem Rückgang der Produktion führen werden.

Erdgas im Monatschart mit MACD , Next Generation Chart, Stand: 29/07/24

Nasdaq 100: Abwärtsbewegung und erste Warnsignale ausgelöst

Technologie und künstliche Intelligenz waren die wichtigsten Protagonisten der letzten Jahre. Der Nasdaq 100, als wichtiger Vertreter, erreichte mit 20.761 Punkten ein neues Allzeithoch und stieg damit um fast 100 % gegenüber den Tiefstständen von Oktober 2022 und um mehr als 200 % gegenüber den Tiefstständen der Pandemie im März 2020.

Mitten in der Berichtsaison beginnt der Index jedoch zu fallen, sodass sich die Frage stellt ob die Erwartungen an die großen Technologieunternehmen zu hoch sind und ob die möglichen Zinssenkungen der Fed auf eine schwache Wirtschaft zurückzuführen sein könnten.

Apple, Amazon und NVIDIA dürften demnach ein gewichtetes Wort in der Performance der kommenden Tage spielen, da sie ihre Quartalszahlen noch veröffentlichen. Wenn auch diese Unternehmen enttäuschen sollten, könnte der US NDAQ 100 die Tiefpunkte der letzten Woche unterschreiten, sodass die Abwärtsbewegung an Stärke gewinnt.

US NDAQ 100 im Wochenchart mit RSI (14), Next Generation Chart vom 29.07.24

Kupfer vs. Gold: Verhältnis sinkt, Fokus auf Konjunkturzyklus

Kupfer übertraf die Allzeithochs von 2021 und 2022 und stellte mit 516,57 USD einen neuen Rekord auf. Ein kurzlebiger Rekord, denn seitdem ist der Preis stark gefallen und hat um mehr als 25 Prozentpunkte nachgegeben, wodurch die im Laufe des Jahres erzielten Gewinne fast vollständig zunichtegemacht wurden. Der Goldpreis hingegen hat seinen Aufwärtstrend beibehalten und erst vor 2 Wochen ein neues Allzeithoch bei 2.483 USD/oz erreicht.

Gold, der bekannteste sichere Hafen, steigt weiter, während Kupfer, ein wichtiger zyklischer Rohstoff und zentrales Element für die Energiewende, einbricht. Das Verhältnis von Kupfer zu Gold sinkt und verstärkt die Zweifel an der Gesundheit des Konjunkturzyklus. Es bleibt nun abzuwarten, ob die erwarteten Zinssenkungen in der Lage sein werden, den Zyklus wiederzubeleben und Kupfer wieder in Schwung zu bringen.

Gold vs. Kupfer, Vergleich von 1997 bis heute, Next Generation Chart vom 29/07/24



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.